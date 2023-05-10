شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار توقع برتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع الدكتورة عهود وافي - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس، حيث رحب محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بفريق عمل حياة كريمة واِلإشادة بنشاط المؤسسة .

وأكد خلال كلمته بأن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع ؛ لبناء الإنسان ، وتنمية الوطن ، والعدالة الاجتماعية في القرى ، وأن مبادرة حياة كريمة تتبني الفكر الكلي في منظومة الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على كل المستويات.

وأضاف بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - موضحا بأن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدأ من فترة قبل توقيع البروتوكول ونتج عن هذا التعاون محو أمية 172 ألف تحرر من الأمية في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للقضاء على الأمية وفي النهاية وجه الشكر لجميع القائمين على مبادرة حياة كريمة .

فيما رحبت الدكتورة عهود وافي - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة رحبت بالدكتور محمد ناصف والوفد المرافق له وألقت الضوء على التطوع في محو الأمية وأشادت بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة والذي نتج عنه محو أمية 172 ألف في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة وذلك قبل توقيع البروتوكول .

وأكدت على محو الأمية بالتمكين الاقتصادي من خلال المبادرة وتتمنى المزيد من العمل والشراكة مع الهيئة لتصبح مصر خالية من الأمية .

وحضر توقيع البروتوكول

من الهيئة العامة لتعليم الكبار إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة والأعلام وأحمد علي – مدير عام فرع الهيئة بالمنيا

وميادة محمد عبدالسلام - العلاقات العامة والأعلام بالهيئة

وسماح عادل – مسئول وحدة حياة كريمة بالهيئة و سيد عبدالمنعم – مكتب رئيس الجهاز وهشام سيد فهيم - التوثيق الفوتوغرافي بالهيئة، ومن مؤسسة حياة كريمة

ندا خضر – عضو غرفة العمليات الرئيسية لمبادرة حياة كريمة و هند جلال – مدير إدارة التوعية بالمؤسسة وندا محمد مدير قطاع المبادرات



توقيع البروتوكول بين تعليم الكبار ومؤسسة حياة كريمة