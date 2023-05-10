وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع مدير الشركة الدولية لسلامة المحاصيل

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالدكتورة ايملى ريس المدير التنفيذى للشركة الدولية لسلامة المحاصيل الـCroplife international على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

رحب القصير بالتعاون مع الشركة الدولية لسلامة المحاصيل مشيرًا إلى أهمية إعداد مقترح للتعاون يتم الاتفاق عليه من الجانبين ليتسنى تنفيذه خلال مدة محددة وان تتشارك فى تنفيذه الجهات الفنية المعنية بوزارة الزراعة ومنها لجنة مبيدات الآفات ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإضافة إلى معهد بحوث أمراض النباتات.

ومن ناحيتها أعربت "ريس" عن سعادتها بلقاء القصير وقامت من بعرض مقترح للتعاون مع وزارة الزراعة المصرية فى مجال سلامة الأغذية والاستخدام المسؤول للمبيدات فى مكافحة الحشرات والأمراض التى تتسبب فى خسائر كبيرة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية.

وأشارت الى التعاون السابق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة فى إعداد وتدريب الكوادر الفنية المعنية باستخدام وتداول المبيدات وذلك من خلال مكتبها فى القاهرة.

كما عبرت عن مدى سعادتها وامتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ الCOP 27 بالعام الماضى بمدينة شرم الشيخ والذى شهد زخما كبيرًا بحضور عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وكذا المنظمات العاملة فى مجال البحوث الزراعية والآمن الغذائى الخ من فعاليات.

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الجدير بالذكر أن الشركة الدولية لسلامة الغذاء "الكروب لايف" تمثل أبرز الشركات فى مجال الوقاية ولها مؤسسة تابعة فى جمهورية مصر العربية وهى عضو مؤسس فى اتحاد علوم النباتات فى أفريقيا والشرق الاوسط ‏Croplife Africa Middle East وهو أتحاد إقليمى يتبع الاتحاد الدولى لعلوم النباتات Croplife International ومقره فى بروكسل- بلجيكا.

تتولى مجموعة شركات كروب لايف العالمية إنتاج حوالى 90%؜ من منتجات وقاية النباتات المدعومة بالبحث وتلتزم بتطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة.

والاستخدام المسئول لتكنولوجيا علوم وقاية النباتات، كمًا تهدف الى تعزيز المشاركة الفعالة لاهتمامات الاعضاء والمشتغلين فى مجال وقاية النباتات كصوت معبر عن صناعة علوم وقاية النباتات. وتعمل على تعزيز التعاون مع المسئولين الحكوميين والهيئات الاخرى المهتمة بمستقبل الأغذية والزراعة وتأمين توافر الغذاء الآمن للاستهلاك المحلى والتصدير فضلًا عن تحسين وتطوير الأنظمة الزراعية المنخفضة الإنتاجية وتأهيلها لرفع إنتاجيتها ومواكبة متطلبات التصدير.