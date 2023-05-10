شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى زيادة سعر رغيف الخبز بعد رفع السولار.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، توريد 1.7 مليون طن قمح محلى.. شون البنك الزراعى المصرى تستقبل 277 ألف طن خلال الشهر الأول لموسم توريد القمح.. الحكومة تنفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد رفع سعر السولار.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ توريد 1.7 مليون طن قمح محلى.. شون البنك الزراعى المصرى تستقبل 277 ألف طن خلال الشهر الأول لموسم توريد القمح.. الحكومة تنفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد رفع سعر السولار

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