شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 11/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:04
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:13 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:21
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:23 م
وقت صلاة العشاء 8:46 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:45
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز