شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فول الصويا.. محصول بسيط فى احتياجاته التسميدية والزراعية وعائد مجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الظروف التى يمر بها المزارع المصري من زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات وخلافه وأحياناً تدني غير طبيعي في أسعار المحاصيل الزراعية التقليدية، كان من المهم البحث عن زراعة محاصيل "مغفول عنها" تكون لها عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة.

‎ومن أبرز المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة علي المستوي العالمي فول الصويا نظراً لاحتواء بذوره على نحو 20٪ زيت خالي من الكوليسترول، وحوالي 40٪ بروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين الحيواني حيث بدأت زراعته في مصر منذ عام 1970.

‎أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن فول الصويا محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية وزاد جداً الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن انتاجية الفدان تصل إلى 1.7 طن بالعمليات الزراعية الصحيحة ومصدر معتمد للتقاوي " و الحكومة أعلنت عن سعر "ضمان" للطن بــ 18 ألف جنيه قابل للزيادة عند الحصاد حسب سعر "البورصة" التى ترتبط بالسعر المتداول في السوق وقتها موضحًا أن الفدان في المتوسط 1.5 طن × 20 ألف جنيه "على الأقل" وهو ما يعنى أن مردود الفدان لا يقل عن 30- 35 ألف جنيه في حين ان التكلفة الكلية للزراعة لا تتجاوز 15 ألف بالإيجار "5 ألاف جنيه" أى أن صافي الفدان لا يقل عن 15 - 20 الف جنيه ، كما ان فترة بقاءه في التربة ما بين 115 – 120 يوم " من الممكن يكون زرعة ما بين العروات " كما أنه يمكن زراعته أكثر من مرة ورا بعض مثلما يفعل مزارعو المنيا ".

‎أوضح فهيم أن ميعاد الزراعية يبدأ من أخر شهر مارس ويمتد ميعاد الزراعة حتى شهر أغسطس وأفضل مواعيد زراعة في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر ابريل وحتى منتصف شهر يونيو.

‎أضاف أن الفدان يحتاج من 30 كجم إلي 40 كجم تقاوي معتمدة ويمكن الحصول على التقاوي من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات، بأصناف كلارك للوجه القبلي و صنف كراوفورد للوجه البحري ودول بيقعدو في الأرض 120 يوم، و صنف جيزة 82 مبكر النضج "من 95 – 100 يوم " يزرع بالوجه القبلي والأراضي الجديدة بيجيب 1.4 طن، و جيزة 111 متوسط النضج مقاوم للديدان "110-115 يوم" بيزرع في كل المناطق بيجيب 1.7 طن، و جيزة 22 متوسط النضج مقاوم للديدان "115 يوم " بيزرع في كل المناطق بيجيب 1.7 طن.

‎وأشار فهيم إلى أنه يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، "وحتى مستوى ملوحة 1500 -2000 جزء في المليون " وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية، ويتم تجهيز الأرض بالحرث واضافة 4 شيكارة سوبر فوسفات ويفضل إضافة 1 شيكارة سلفات نشادر كجرعة تنشيطية.

‎أضاف فهيم أنه يتم زراعة فول الصويا محمل مع الذرة " ويمكن او زراعته بين اشجار الفاكهه حديثة العمر وكذلك يمكن تحميل فول الصويا على القصب الغرس الربيعى" ويمكن زراعة فول الصويا في الأراضي مع الذرة الشامية، لكن يجب الزراعة في الخصبة جيدة الصرف مع تهوية جيدة وتكون خالية من الملوحة، حيث يزرع الذرة الشامية خلال شهر مايو وحتى منتصف يونيو، بينما يزرع فول الصويا قبل زراعة الذرة الشامية من 2 إلى 3 أسابيع، كما يزرع فول الصويا على رية زراعة الذرة الشامية.

‎أشار فهيم إلى أنه يتم تسميد محصول فول الصويا ب 4 شيكارة سوبر فوسفات في الأراضي القديمة و 5 شيكارة في الأراضي الجديدة مع اضافة جرعة تنشيطية من السماد الازوتي "شيكارة سلفات نشادر" عند الزراعة او امام رية المحاياة بالأراضي القديمة و 2 شيكارة في الأراضي الجديدة .. ويحتاج 4 شيكارة للموسم كامل.

‎وينصح بعدم الاسراف في إضافة الاسمدة الآزوتية في حالة زراعة فول الصويا عقب محصول البطاطس أو الطماطم او المحاصيل البقولية الشتوية " الفول – العدس- البرسيم" حيث يؤدي ذلك الى زيادة النمو الخضري على حساب المحصول وتقليل نشاط العقد البكتيرية، و يفضل رش مبيد حشائش مانع إنبات "مبيد ستومب".