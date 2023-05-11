شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للحوار الوطنى: مناقشات الجلسات تحسم بالتوافق وليس التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار أنتج مشهد حضاري في الجلسة الافتتاحية والمشاركين فيه من لحمة ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن مناقشات الحوار لن يحسم بالتصويت ولكن التوافق بين القوى المشاركة.

وأضاف محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الاولى، إن استطعنا التوافق الكامل في مناقشات الحوار الوطني سيكون شيء مميز وإذا توافقنا في معظم المسائل فهذا شيء جيد، موضحا أن هناك قضايا سيكون عليها تفاهم كلي وأخرى عليها تفاهم في جزئي.

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنهم في النهاية سيتفيدون من تجربة جلسات الحوار الوطن وسيعملون على حل القضايا والمشاكل التي تواجه الوطن بالتوافق حتى لو كان جزئيا، مؤكدا أنه لا يوجد سقف للحوار الوطني سوى احترام الدستور ومؤسسات الدولة المصرية وأمنها القومي وسياستها الخارجية.