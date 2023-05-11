شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النيابة الادارية عن عدد من التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من الذكور والإناث، وهى:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال أسبوع.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من الذكور والإناث، والتي بدأت السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة، وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به.