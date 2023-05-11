شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى والان مع تفاصيل الخبر
وتقع مشروعات الموارد المائية والرى فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى :
1- الدولة المصرية تعمل فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .
2- المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين - مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.
3- تأهيل 4466 كيلومتر من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى.
4- تدبير 134 قطعة أرض بمساحة 248 ألف متر مربع بـ 16 محافظة لإقامة 149 مشروع خدمي عليها.
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