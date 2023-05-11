شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 1 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو 2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، مع صرف باقى مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.

وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات، وأنه من حق المواطن صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.