شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تودع الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وآباء السينودس البطريركي، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط، الذى توفى صباح اليوم.

وذكرت الكنيسة أنه فيما يخص صلاة الجناز، والترتيبات الأخرى، سنوافيكم لها لاحقًا.