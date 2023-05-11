شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام لصفوف النقل، بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام، وأكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات من المنهج الدراسى مع استثناء الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان، مضيفة أن الأسئلة تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم وإنتاج المعرفة وبعيدة عن الحفظ والتلقين.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم متابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من قبل المدارس والإدارات، وتذليل اى عقبات تواجه الطلاب، موضحة أن الأسئلة بسيطة وتراعى مستويات الطلاب خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية،د.

ووجهت المديريات بالالتزام بالزي المدرسي والاطمئنان على جودة طباعة المفاهيم والسؤال المقالي لطلاب الصف الأول الثانوي وتمكنهم من الدخول إلكترونياً على منصة امتحان مادة الفلسفه بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأيضاً جودة طباعة الورقه الامتحانيه لطلاب المنازل.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.