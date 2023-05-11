بيت الزكاة يعلن عن حاجته لمتطوعين بأجر يومى فى عدد من التخصصات

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في التخصصات التالية:

- أخصائي تنمية موارد.

- مدخل بيانات.

الشروط أن يكون المتقدم:

- حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.