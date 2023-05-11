شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يعلن عن حاجته لمتطوعين بأجر يومى فى عدد من التخصصات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في التخصصات التالية:
- أخصائي تنمية موارد.
- مدخل بيانات.
الشروط أن يكون المتقدم:
- حاصلًا على مؤهل عالٍ.
- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.
- متفرغًا تفرغًا تامًّا.
- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.
- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.
من يثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.
وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بمشيخة الأزهر بالدراسة.
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