شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: الإلتزام بمعايير الجودة يقلل نسب مضاعفات التدخلات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ، أن الهيئة قامت بإجراء 634 زيارة ميدانية شملت أنشطة الرقابة الصحية على المنشآت المسجلة والمعتمدة بسجلات الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أبريل 2023

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الالتزام بمعايير الجودة يقلل من نسب المضاعفات الناتجة عن التدخلات الطبية ويضبط استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية ويوجه نحو الاستخدام الأمثل للتحاليل والفحوصات الطبية بما يساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في بلادنا .

وكشف أحدث تقرير تلقاه الدكتور أحمد طه من الادارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة عن قيام الهيئة بتنفيذ 510 زيارة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية، و 78 زيارة للمستشفيات، و 8 زيارات لمراكز طبية متخصصة، 31 زيارة لمعامل التحاليل، و 7 زيارات لمراكز خدمات الأشعة التشخيصية.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات غطت 10 محافظات (القاهرة ، الجيزة ، السويس ،بورسعيد ، جنوب سيناء، الاقصر،الاسماعيلية، الاسكندريه، الشرقية، المنوفية) واستهدفت الوقوف على مستوى الأداء و تحديد فرص التحسين وذلك بالتعاون مع المسئولين بالمؤسسات الصحية والعاملين بها ، بالإضافة إلى مقابلة المرضى وذويهم من متلقي الرعاية الصحية بالمؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة لاستطلاع أرائهم حول الخدمة المقدمة، وعمل مقابلات عشوائية مع أفراد من فئات مختلفة، ومن العاملين بتلك المؤسسات الصحية للوقوف على درجة رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وفرص تحسينها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية على الدور الرقابي والإشرافي المنوطة به الهيئة من أجل تطوير وتنظيم القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة بمخرجاتها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الشامل وذلك من خلال التنسيق المشترك والمستمر مع أجهزة الدولة المعنية والمؤسسات الصحية .

وأشار الدكتور أحمد طه أن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة هو الضمانة الأساسية لاستدامة جودة كافة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والذي يعد علي رأس المميزات التي يتمتع بها هذا النظام وتكتمل به مسئوليات الهيئة كما حددها القانون والتي تشتمل علي وضع معايير جودة الخدمات الصحية ثم تأهيل المنشآت الصحية لتطبيقها علي أرض الواقع ثم التأكد من استدامة هذا التطبيق من خلال مراقبة ذلك باستمرار .

وأفادت الدكتورة نانسي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، أن جميع المؤسسات الصحية المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأمين الصحي الشامل تستقبل زيارات دورية من الرقابة الصحية للتأكد من استدامة الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومتابعة أنشطة التحسين ورفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري.

كما أشارت لأهمية دور متلقي الرعاية الصحية ومشاركتهم في تقييم جميع جوانب الخدمة المقدمة لهم حيث بلغ حجم عينة استطلاع رأي المرضى في شهر ابريل أكثر من 9800 منتفع بنظام التأمين الصحي الشامل في أكثر من 30 مؤسسة صحية.