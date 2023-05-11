شكرا لقرائتكم خبر عن جودة التعليم: تقديم الدعم الفنى لكليات أكاديمية الشرطة للحصول على الاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وفدا من أكاديمية الشرطة برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، لتقديم تهنئة اللواء هاني أبو المكارم - مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة للدكتور علاء عشماوي لتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولبحث سبل التعاون والتطوير ونشر ثقافة الجودة بكافة قطاعات الاكاديمية.

وصرح عشماوي، فى بيان صحفى اليوم الخميس، بأن أكاديمية الشرطة المصرية صرح كبير ومنارة للعلوم الامنية في مصر والوطن العربي والقارة الافريقية.

وحصلت كلية الدراسات العليا علي الاعتماد من الهيئة في 2018 وتسعى للحصول علي الاعتماد الدولي بالتنسيق مع الهيئة.

وأكد عشماوي أن الهيئة تطوع كل امكانتها لتدريب الضباط بالاكاديمية علي معايير الجودة وتطبيقها، وأعرب عن ترحيب الهيئة بتدريبهم علي المراجعة الخارجية والمشاركة في زيارات اعتماد المؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد الجيزاوي بان الاكاديمية حصلت علي الاعتماد عام 2018 وسوف تتقدم بطلب لتجديد الاعتماد. واضاف جيزاوي بان الاكاديمية استحدثت دبلومات جديدة تتماشي مع الاحتياجات الدولية لضابط الشرطة في مجالات الرقمنة وحقوق الانسان والأمن السيبراني.

كما أشار إلى أن لدى مصر خبرات واسعة في فض المنازعات حيث تعد مصر ثالث دولة في العالم من حيث عدد الأفراد المشاركين في قوات حفظ السلام. كما أكد مدير كلية الدراسات العليا ان الاكاديمية استحدثت منظومة متطورة للاستبيانات العلمية لكافة المستفدين من الخدمة العلمية وربطها بنظام احصائي لتطبيق الجودة علي ارض الواقع.

واتفق الطرفان علي إطلاق مشروع لتدريب الضباط بكافة قطاعات الأكاديمية وكلياتها لنشر ثقافة الجودة سواء من خلال تطبيق نظم معايير الجودة داخليا أوالتدريب كمراجعين خاريجيين بهدف المشاركة في زيارات الاعتماد للكليات، كما اتفق الطرفان علي تقديم الدعم الفني للكليات التابعة للأكاديمية بهدف حصول كافة كليات الأكاديمية علي الاعتماد والعمل على تطوير اليات تقييم نتائج التعلم في الاكاديمية.