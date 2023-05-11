شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجيى مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بداية الشهر المقبل سيتم وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجيىِ لتخزين السلع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات: الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وتعد المستودعات الاستراتيجية إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتى تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعى للمنتجات على مدار العام.

ومن المقرر أن يتم إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعى من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية "تامة الصنع " الأمر الذى يمنع تلوث البيئة، وأيضًا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكترونى لكل المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذى يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلى "المكانى" و"الزمنى"للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع.