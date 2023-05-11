شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: شهداء الأقباط فى ليبيا يمثلون جميع الطوائف والتقاليد المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس اعتراف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشهداء الأقباط الـ 21 فى ليبيا، شهداءً فى الكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل مذبح باسمهم.

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الڤاتيكان عقب لقائهما صباح اليوم الخميس، صندوقًا يحوى أجزاء من ملابس الـ 21 شهيدا من الأقباط الذين استشهدوا بليبيا المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط مع ثلاثة أربطة من التي رُبِطَت أيديهم بها وقت استشهادهم ذبحًا.

وقال قداسة البابا فرنسيس: "إن هؤلاء الرجال تعمدوا فى ذلك اليوم أيضًا بالدم، إنهم قديسينا، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين".

وأضاف: "وأنا سأقوم بعمل مذبح على اسمهم، أشكر الله أبانا الذى قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بالمسيح وصولاً إلى الدم".