شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأخضر فى مصر ضمن فعاليات المؤتمر السنوى لجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر فى مصر جاءت جلسة ضمن فاعليات المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر لجامعة عين شمس والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 11 الجارى، والجلسه كانت تتوج كل مجهودات جامعة عين شمس خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

شارك في الجلسة من الخارج البروفسير أنيل ماركنديا أستاذ الاقتصاد الشرفي بجامعة باث بالمملكة المتحدة البريطانية والأستاذ بمركز التغيرات المناخية بأقليم الباسك فى أسبانيا وله العديد من المؤلفات في مجال التنمية المستدامة وقام باستعراض دراسة عن التحول للاقتصاد الاخضر في جمهورية مصر العربية.

وأوضح ماركنديا فى كلمته أن الدولة المصرية تسير بخطى جيده نحو التحول للأخضر ونحو بيئة خالية من التلوث وذلك كله يصب في صالح المجال الاقتصادي ويترتب على ذلك زيادة نصيب الفرد من السلع والخدمات بإستخدام الطاقة المتجددة الغير ملوثة للبيئة.

كما تحدث الدكتور علاء سرحان وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن التحديات التي تواجه الدوله المصرية بسبب الظروف الاقتصادية محليا ودوليا وأن الدولة تعمل جاهدة في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز استخدامها بكافة المجالات وبالتالي انتشار بيئة نظيفة ومتجددة.

وأكد أن الدولة تقوم حاليا بإزالة كل العقبات التي تقابل المستثمرين في هذا المجال للمساعدة على انتشار طاقة نظيفة وبالتالي حية صحية جيدة للمواطن.

كما أشار الدكتور هشام العسكري نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعد عن العديد من المعلومات والبيانات التي نحصل عليها من الاقمار الصناعية بالإضافة الي العديد من ادوات النمذجة المتطورة وكيفيه استغلالها في المجال الزراعي تحت مسمى الزراعة الذكية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والتخطيط الأفضل في هذا المجال الاستراتيجى الهام باستخدام تكنولوجيا حديثه تعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد كى يستفيد منها القطاع الزراعي المصري بصورة جيدة.