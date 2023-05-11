شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 9926 فدان قمح تابعة للإصلاح الزراعى فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم المرور على محافظة بنى سويف برئاسة الدكتور حسن فولى مدير الهيئة وبعض القيادات التنفيذية بالهيئة ومدير مديرية الاصلاح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى سويف لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية، وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للاصلاح الزراعى للاستعداد للقيام بعملية توريدها.

وأضاف الفولى أن الإصلاح الزراعى قام بزراعة القمح بمساحة 9926 فدانا من إجمالى مساحة المحافظة 126155 فدانا، وتم توريد حتى 10 مايو كمية 37713 إردبا "5657 ألف طن" من إجمالى كميات المحافظة.

وتم المرور على صوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع بنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين، حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25000 طن تخزين، وقامت باستلام كمية 12500 طن حتى تاريخه وتلاحظ الاقبال الشديد فى عملية التوريد، وكذلك تم المرور على شونة بنى سليمان بمدينه بنى سويف الجديدة وقدرتها التخزينية 20000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخة كمية 5000 طن.

كما تم المرور على جمعية شريف باشا للإصلاح الزراعى لمتابعة عملية التوريد بمخازن الجمعية، حيث إن المساحة القمح المنزرعة بالجمعية 575 فدان وتم توريد لشونة سمسطا كمية 889 إردبا ويوجد بالمخازن كمية 720 إردبا جاهزة للنقل، وجارى أثناء المرور استلام القمح من المنتفعين.

كما تم المرور على جمعية عاصم لمتابعة قمح الاكثار صنف بنى سويف 5 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعى، حيث تمت زراعة مساحة 120 فدانا، وتم استلام كمية 1000 إردب 10 لوطات، وجارى استلام باقى كميات تقاوى الاكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

وفى نهاية المرور اجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية بنى سويف للإصلاح الزراعى والجهاز التنفيذى للمديرية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى سويف وشكرهم على مجهودهم فى متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشون والصوامع.