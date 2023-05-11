شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم معرضاً للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرضا للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " الاسبوع المقبل على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى بالدقى، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن مبادره وزارة الزراعه "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

‏‎وأضاف "صالح"، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحة 600 م، وينطلق مع بداية معرض الزهور، ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

‏‎وأشار صالح إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى، لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.