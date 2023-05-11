شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير دكتور حازم فهمى برفقة سفراء الدول اللاتينية، فى زيارة عمل إلى مدينة الفيوم.

وذكرت وزارة الخارجية- فى بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، اليوم الخميس، أن الوفد التقى خلال الزيارة بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، حيث استعرض جهود الدولة في مجال التنمية الريفية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تطرق المحافظ إلى تشجيع الدولة للتوسع في الصناعات اليدوية المصرية، فضلاً عن مشروعات "الفيوم الجديدة" وتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الزيارة كذلك تفقد قرية تونس النموذجية، ومدرسة الخزف والفخار بالقرية، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المهندس طارق شاش، حيث تم استعراض أنشطة الجهاز لدعم المشروعات الخاصة بالشباب في إطار جهود الدولة ومؤسساتها في النهوض بالاقتصاد الوطني، عبر تشجيع الصناعات الوطنية بغرض التصدير.