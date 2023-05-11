شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية وكلية التربية الفنية ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة فى مجالات الفنون وإدارة التراث الثقافى.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - بالتعاون الناجح بين هيئة فولبرايت وجامعة حلوان مؤكدا حرص الجامعة على دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية والمرور بخبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، كما أشار إلى تفرد وتميز جامعة حلوان فى مجالات الفنون والتراث والأداء المتفرد للطلاب فى المشروعات الدراسية والأفكار البحثية.

افتتح فعاليات الندوة الدكتور نبيل عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بتوجيه الشكر لهيئة فولبرايت والتى تمثلها الدكتورة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الأمريكية فى مصر، لتعاونها المثمر مع جامعة حلوان فى شتى المجالات الدولية والأستاذة مي عياد التى قامت بإدارة الندوة التعريفية، وبحضور الأستاذ أسامه ممثل قطاع البعثات والتبادل الثقافى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتناولت الندوة التعريف بالمنح المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه، والباحثين فى مجالات إدارة الفنون والتراث الثقافى، وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى استكمال ابحاث ما بعد الدكتوراه، والمهنيين الراغبين فى الحصول على تدريب دولى بأحد الجامعات الأمريكية المرموقة، كما تضمن العرض التقديمى إلقاء الضوء على كافة الشروط، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال استمارة التقدم، والحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشهدت الندوة إقبال كبير وتفاعل مثمر من خلال تساؤلات السادة الحضور من شتى كليات الفنون متضمنة الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية وكذلك السياحة والفنادق.

واختتمت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية فعاليات اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لجهود إدارة كلية التربية الفنية وقياداتها لما تم بذله من جهد فى تنظيم اللقاء، وكذلك ممثلى هيئة فولبرايت لحرصها الدائم على دعم الجهود الدولية بالجامعة والتى لا تقتصر على دعم التقدم للمنح الدولية فحسب، وإنما تمتد أيضا للتعاون فى مجالات استقدام خبراء دوليين، وأساتذة زائرين، مؤكدة على استعداد المكتب لتقديم كل الدعم الفنى اللازم بالتنسيق مع الهيئة لتيسير سبل التقدم والتواصل مع الجامعات الأمريكية.

أقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.