شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسجدًا ومعملًا للحاسب الآلى بكلية الدعوة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ أعمال التطوير والتجديد والإنشاءات الجديدة وذلك بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي شملت افتتاح مسجد الكلية؛ بهدف أداء الصلوات، وتدريب الطلاب على الخطابة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعطة الحسنة، إضافة إلى افتتاح استوديو مجهز لتدريب وتأهيل وصقل مهارات خريجي الكلية من الطلاب على الخطابة والحوار والرأي والرأي الآخر؛ انطلاقًا من منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل.

كما افتتح رئيس الجامعة معملَ الحاسب الآلي والمكتبة السمعية للطلاب من أصحاب البصيرة، وأشاد رئيس الجامعة بهذه الإنجازات في كلية من كليات جامعة الأزهر العريقة، كما أشاد بجهود إدارات كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة المتعاقبة بقيادة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، والدكتور صابر طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الدايم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والتي نتج عنها حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.