شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين سوريا والعمال العرب فى شكل سوق العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال السياحة والبلديات العربى برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برقية تهنئة إلى جمال القادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بمناسبة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غيابها منذ عام 2011.

وجاء فى نص البرقية التى أرسلها المهيرى: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر والعرب نرحب باستعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية ونقدم التهنئة للشعب السورى وفى القلب منه العمال الأشقاء، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للعمل العربي المشترك لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من استقرار وتنمية".

وقال إنه يأمل الفترة المقبلة الكثير من التعاون وتبادل الزيارات بين العمال العرب ووضع برامج عمل مكثفة، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر لعلاقات العمل التاريخية المتميزة القائمة بين العمال العرب فى إطار تعاونى عمالى مشترك.

وتابع المهيرى واصفا قرار العودة بالخطوة الهامة فى تعزيز أسس التعاون العربى وتعزيز اللعلاقات الأخوية التى تربط وتجمع الشعوب العربية تحت راية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها وشعبها.