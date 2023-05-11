شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بشأن توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى كفاءة وجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة، وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.