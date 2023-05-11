شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار رجوع الطلاب من السودان وروسيا.. تصنيف مكتب (قبول فوري) أفضل مكتب كفاءةً وضماناً لتسهيل إجراءات قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد القبول في الجامعات الخاصة والأهلية من الأمور التي تحتاج إلى مواصفات مميزة وخاصة في الطالب المحول من السوادان وروسيا وطرق خاصة للوصول إليها والقبول بها، وهناك مجموعة من الشركات الخاصة التي تسهل علي الطلاب وأولياء أمورهم القبول بتلك الجامعات.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الشركة الأهم والحاصلة على شهادة أفضل شركة فى مصر بحسب التقييمات التي تعمل في مجال تسهيل قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وهى شركة "قبول فوري".

شركة قبول فوري لاجتياز اختبارات الجامعات الخاصة والأهلية وتسهيل اجراءات التحويل للطلاب العائدين من السودان وروسيا

قالت إدارة الشركة، إننا نعمل علي تدريب الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية، والشهادات المعادله والمسجلين بجامعات خارج مصر لاجتياز اختبارات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية وانهاء كافة الاجراءات اللازمة حسب التقييمات التى تعلنها كل جامعة.

وأشارت الإدارة، إلي أن الشركة حققت نجاحات كبيرة منذ نشأتها حيث يتعامل معها أكثر من ألف طالب سنويًا وتضمن لهم مكانًا في تلك الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها دون أدنى مشكلة تواجههم سواء فى الامتحانات أو المقابلات الشخصية، او معادله المواد حيث أنه لم يُرفض أى طالب تقدم من خلالنا.

يأتى ذلك بالإضافة إلى أن الشركة تعمل منذ ١١ عام وتم من خلالنا قبول ١٦ الف طالب وطالبة، وهو رقم قياسي تعمل على تعزيزه من خلال الأداء المميز كل عام، وقدرتنا على إثراء الطلاب المتقدمين بالمعلومات التى تؤهلهم في اجتياز مراحل الاختبارات التى يتعرضوا لها بالجامعات، فضلًا عن أننا نعمل بشكل مميز في مهمة إستلام وتسليم الأوراق للجامعات.

ولأن الطالب يهتم بالمميزات والخدمات التى تقدمها الشركة له وتساعده خلال مرحلة التقديم في الحصول على أفضل النتائج الممكنة والوصول إلى الجامعة التى يرغب الطالب الالتحاق بها والكلية التى تناسبه، كان سؤالنا حول مميزات الشركة، وتلخص رد الإدارة في الأتى:

قالت إدارة الشركة، إننا نساعد الطلاب المتقدمين في معرفة جميع الأوراق اللازمة التى يحتاجها الطالب للتقديم في الجامعة، ونأخذ كافة الأوراق من الطلاب ونراجعها مراجعة دقيقة ثم نساعده فى تقديم الأوراق الجامعية بعد التأكد من استيفائها كاملة.

‏وتابعت إدارة الشركة، إننا نمنح الطلاب الراحة ونوفر عليهم المجهود من خلال متابعة الأوراق التى نقدمها بالجامعة بالشكل الذى يضمن للطالب قبوله، كما نساعد في سهولة التواصل مع جميع الجامعات والبعد عن الروتين وانتظارات الرسائل البريدية، بالإضافة إلى سهولة استلام وتسليم الأوراق بشكل يضمن للطالب القبول في الجامعات.

وكشفت إدارة الشركة، إنها تؤهل الطالب لاجتياز مرحلة الاختبارات العملية، من خلال التدريب على تعريف الطالب الطريقة التى تعمل بها الجامعة وكيف يكون لكل الأولوية للالتحاق بالجامعة، كما نعمل على تدريب الطالب على الامتحانات المعرفية والنقدية للجامعات

وأشارت إدارة الشركة، إنها تعمل على تهيئة الطالب لدخول المقابلة الشخصية بالجامعات من خلال التدريب المستمر على طريقة الحديث الصحيحة والمظهر وطريقة الحوار والردود والإجابات المميزة، ونستكمل خدماتنا حتى في إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بسكن الطلاب الجامعي.

وصرحت إدارة الشركة، أنه قبل دخول الطالب الكلية نقوم بتدريبه على المصطلحات المطلوبة بها والتي يحتاجها حتى لا يتشكل أمامه عائق في فهم تلك المصطلحات.

جديراً بالذكر، أن شركة قبول فورى واحدة من أفضل وأكبر الشركات التي تعمل في هذا المجال محافظةً على سمعتها الطيبة ، ولها باع طويل في هذا العمل يتخطي العشر أعوام.

رقم الهاتف 01025853449

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العنوان الجامعة الأمريكية وسط البلد الجريك كامبس 205F