شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر مشيخة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجبٍ وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق فى مهامه وأعماله.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية هذه المؤسسة العريقة واعتدالها ودورها الوطني المشهود في تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة المجتمعات والإنسانية.