شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجرى والمفوض الزراعي الأفريقي التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عددًا من الاجتماعات في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها لقاء مع أشتيفان ناجى وزير الزراعة المجرى، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي يوليها الجانبين أولية في المجال الزراعي حاليا، وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى المجر فى 2021 .

واستعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية الى مصر ومن بينها المجر حيث تم بالفعل استيراد أكثر من 25 ألف رأس ماشية منها ما هو بغرض التسمين ومنها ثنائي الغرض لإنتاج اللحوم والألبان، كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في انتاج تقاوي الخضر العالية الانتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة فضلا تفعيل انشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وفقًا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين اثناء زيارة القصير للمجر في ديسمبر 2021 والتي تشمل اوجه عديدة للتعاون.

كما التقى "القصير" السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الأفريقي حيث تم بحث مشكلة الأمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء، كما تم التطرق إلى مشاركة المسؤلة الأفريقية في اجتماعات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، وتم خلاله إطلاق مبادرة الزراعة الفاست ال FAST وسبل تفعليها، وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يتراسها وزير الزراعة

وزار "القصير" والوفد المرافق له المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وأجرى "الوزير" حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوى.