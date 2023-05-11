شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بروتوكول لتدريب شباب الإسكندرية على التسويق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الأسكندرية عن بروتوكول تعاون في مجال التدريب على تنمية القدرات الإلكترونية بالتعاون مع مركز أركان للإبداع ، يهدف إلى إعداد الشباب وإصقالهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل فى مجالات شبكات التسويق الإلكتروني وصناعة Multi Media من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال فضلاً عن إكسابهم مهارات متطورة يحتاجها سوق العمل من خلال حثهم على الإبتكار والإبداع، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية تسويقها للحد من مشكلة البطالة ونشر ثقافة العمل الحر بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوي العاملة توقيع البروتوكول، كممثل عن المديرية، ونادر ونيس مدير عام مركز أركان للإبداع بالإسكندرية ، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقص الأسقفية، واتفق الطرفان على أن يكون مقر التدريب بمقر كاتدرائية القديس مرقص الأسقفية، علي أن يشمل البرنامج التدريبي الدورات الاتية : الرسوم المتحركة ثلاثيه الأبعاد ، والمونتاج ، والفوتوشوب ، والتصوير الفوتوغرافي ، وتصوير الفيديو ، والتسويق الإلكتروني ، ويكون التدريب للشباب من الجنسين بواقع 200 مستفيد، لمن هم في سن 16 وحتى 34 سنة بشرط الالمام بالحاسب الالى والانترنت واجتياز المقابلة الشخصية والتدريب ، لمدة أسبوعين بمعدل 12 ساعة 3 أيام فى الأسبوع كما تضمن البروتوكول تدريب 200 شاب كل ستة أشهر.

وأضاف وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية ايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية ،كما يحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين تفيد إجتيازهم للتدريب كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية ، و شهد فعاليات توقيع البروتوكول : إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب ، وايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بادارة العلاقات العامة .