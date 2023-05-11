شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد حالات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن تقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023،، موضحة أنه يتم الاستقبال مندوب واحد فقط عن كل مدرسة يكون مسئولا عن توصيل الاعتذارات الخاصة بالمدرسة إلى مقر اللجنة الفنية، مشيرا إلي أنه لن يتم التعامل إلا مع مندوب المدرسة فقط وذلك من يوم السبت 13 مايو ولمدة ثلاثة أيام فقط .

وحددت المديريات التعليمية، حالات التي يسمح لها تقديم الاعتذارات عن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022 وهي كالتالي:-

-الأم التي لديها طفل لا يزيد عن عامان الأوراق المطلوبة : ( طلب اعتذار - أصل خطاب الندب صورة طبق الأصل شهادة ميلاد الطفل).

-انتداب الزوجان معا لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني في نفس التوقيت، والأورق المطلوبة طلب اعتذار أصل وصورة خطاب ندب الزوجين صورة بطاقة الزوجين.

وبالنسبة للحالات المرضية للتقديم الاعتذارت عن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يتم تقديم طلب اعتذار وأصل خطاب الندب قرار قومسيون حديث باجازة مرضية خلال فترة الامتحانات 2023 ولا يعتد بأي شهادات من أى جهة أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.