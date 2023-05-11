شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28 شهيدا و86 إصابة، وذلك في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد أكدت أنها تتجه نحو اغتيال كبار قادة الفصائل الفلسطينية في غزة وأنها غير معنية بوقف إطلاق النار، جاء ذلك في تصريحات صحفية لقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إليعازر توليدانو.

وأوضح المسؤول الاسرائيلى في إحاطة للمراسلين العسكريين، "نحن نواصل عمليات الاغتيال ونتخذ إجراءات أكثر في مطاردة شخصيات رفيعة المستوى"، مضيفا "نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف إطلاق النار بل نسعى لإغلاق الدوائر مع المسؤولين عن إطلاق الصواريخ".

ورد توليدانو على سؤال لأحد المراسلين حول النجاح في عمليات الاغتيال حتى الآن، قائلاً "نحن نسعى لقتل عدد أكبر ممكن ممن يقفون خلف الهجمات".

إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضى خالية فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم الثالث على التوالى منذ بدء العدوان على القطاع فجر أمس الأول الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال أغارت على هدف شرق "دير البلح" وسط القطاع، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عددًا من القذائف في عرض البحر غرب المحافظة الوسطى وسط القطاع .

وبلغت أحدث حصيلة للشهداء 25 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجرًا، بعد قصف شقة سكنية في مُحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بطائرة مُفخخة وجهت عن بُعد.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا وثماني نساء.

وتواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتًا، بعد شقة خان يونس، التي جرى تدميرها فجرا، ومنزل في بيت لاهيا جرى تدميره مساء أمس الأربعاء.