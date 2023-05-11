شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه باستمرار مبادرات تحسين الخدمة الصحية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس اطلّع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجهاً في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام "التَنتالوم"، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.



البابا تواضروس يقدم أجزاء من ملابس شهداء الأقباط فى ليبيا هدية لبابا الڤاتيكان البابا تواضروس يقدم أجزاء من ملابس شهداء الأقباط فى ليبيا هدية لبابا الڤاتيكان

أهدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، هدية خلال لقائهما، ووفدى الكنيستين فى الاجتماع المشترك الذى عقد صباح اليوم بالڤاتيكان.

كانت هدية البابا تواضروس عبارة عن صندوق خشبى مطعم بصلبان مصممة على الطراز القبطى، يحوي جزءًا من "البدلة البرتقالية" لكل شهيد من الشهداء الـ 21 التى كانوا يرتدونها وقت استشهادهم، مكتوب على كل جزء اسم الشهيد.

ويحوى الصندوق 3 قيود خاصة بثلاثة من الشهداء من القيود الـ 21 التى كانت أيديهم مقيدة بها، وأرفق مع الصندوق (flash memory) تحوي عدة ملفات.



سامح شكرى يؤكد على أهمية العمل من أجل احتواء الوضع فى قطاع غزة سامح شكرى يؤكد على أهمية العمل من أجل احتواء الوضع فى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى على أهمية عمل وتعاون أعضاء مجموعة ميونخ "مصر، الأردن وفرنسا وألمانيا" على احتواء الوضع بشكل استباقى فى قطاع غزة، وذلك فى ظل التصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الشعب الفلسطينى.

وقال شكرى ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية أعضاء مجموعة ميونخ ـ "يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ العمل وبشكل استباقي على احتواء الوضع فى قطاع غزة قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها".

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للحكومة الألمانية لعقد هذا الاجتماع الذي وصفه بـ"الهام" في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن اجتماع برلين يأتي في إطار مجموعة ميونخ لمناقشة وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك التحديات التي تعيق سبل إحلال السلام وإحياء العملية السلمية.



بابا الفاتيكان: شهداء الأقباط فى ليبيا يمثلون جميع الطوائف والتقاليد المسيحية بابا الفاتيكان: شهداء الأقباط فى ليبيا يمثلون جميع الطوائف والتقاليد المسيحية

أعلن بابا الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس اعتراف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشهداء الأقباط الـ 21 فى ليبيا، شهداءً فى الكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل مذبح باسمهم.

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الڤاتيكان عقب لقائهما صباح اليوم الخميس، صندوقًا يحوى أجزاء من ملابس الـ 21 شهيدا من الأقباط الذين استشهدوا بليبيا المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط مع ثلاثة أربطة من التي رُبِطَت أيديهم بها وقت استشهادهم ذبحًا.

وقال قداسة البابا فرنسيس: "إن هؤلاء الرجال تعمدوا فى ذلك اليوم أيضًا بالدم، إنهم قديسينا، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين".



خارجية ألمانيا: الاستيطان الإسرائيلى يعطل الاستقرار والسلام بالمنطقة خارجية ألمانيا: الاستيطان الإسرائيلى يعطل الاستقرار والسلام بالمنطقة

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن المدنيون يتأثرون بالصراع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيرة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي يعطل الاستقرار والسلام وهو ضد القوانين الدولية.

وأضافت بيربوك في كلمتها خلال اجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا و مصر، إلى أن الفلسطينييون والإسرائيليون بحاجة إلى الاستقرار.

ويشارك وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





الحكومة تقرر إعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.



الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً بموازنة 2023-2024 الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً بموازنة 2023-2024

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحةً أن الوزارة تعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.



مستشار سلفا كير: رؤساء جنوب السودان وتشاد بمصر قريبا لبحث الأزمة السودانية مستشار سلفا كير: رؤساء جنوب السودان وتشاد بمصر قريبا لبحث الأزمة السودانية

قال توت قلواك المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، إن السودان بلد حبيب وغالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، مشددا على أن الأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».

أضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية": أن كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان، ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد، وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهي الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولابد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة".

دعا "قلواك" كل الأطراف السودانية والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها، واستمرار الحرب يعني دمار السودان، وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ولابد من الوصول للاستقرار».



التموين: ندرس طرح سلع جديدة فى البورصة السلعية بينها الذهب التموين: ندرس طرح سلع جديدة فى البورصة السلعية بينها الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع بدء دراسة طرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء.

ومن ضمن المنتجات التى يتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشى والردة، حيث عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين.

ولفت "عشماوى" إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، ما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية .



النقل توفر أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائى الخفيف ومدن شرق القاهرة النقل توفر أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائى الخفيف ومدن شرق القاهرة

وفرت وزارة النقل، اتوبيسات نقل جماعى للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر، وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفقا لمسارات تجوب المدن ذهابا وإيابا وسعر تذكرة الركوب 6 جنيه.

كما تم تشغيل اتوبيسات تربط محطات القطار داخل العاصمة الإدارية وربطها مع احياء العاصمة حيث تتميز الاتوبيسات العاملة فى العاصمة الإدارية بأنها صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومدعمة بوصلات شحن للهاتف، بكل كرسى، بالإضافة إلى أنها مكيفة، وسعر التذكرة 5 جنيهات، وتعمل مجانا خلال فترة التشغيل التجريبى.



الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تراخيص البناء بمسار محطة بشتيل - المونوريل الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تراخيص البناء بمسار محطة بشتيل - المونوريل

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 104 الصادر بتاريخ 11 مايو 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع، ووقف تراخيص البناء وكذا صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.

ونص القرار رقم 545 لسنة 2023 على أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن استصدار قرار بإعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع