شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول إدراج المواد الخام الفعالة بالمستحضرات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بكيفية إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية والتقييم الفني لملفات الجودة الخاصة بالمواد الخام الفعالة".

وتم خلال الورشة، تعريف الشركات بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة بالمستحضرات الطبية، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات معلنة؛ تضم ملفات الجودة للمواد الخام الفعالة المعتمدة من هيئة الدواء المصرية، وتوضيح التقييم الفني لملفات الجودة الخاصة بهذه المواد الخام الفعالة؛ لسرعة الانتهاء من التقييم الفني للملف، وحل جميع المشاكل الفنية المتعلقة به.

كما تم توضيح الإجراءات الخاصة بكيفية الإدراج للمواد الخام الفعالة من خلال التعرف على نماذج التقديم، والدليل التنظيمي المعد للاسترشاد به في تقديم الملفات من الشركات، وشرح المزايا التي تقدمها هيئة الدواء لدعم الشركات في تسجيل مستحضراتها، مع تسليط الضوء على محتويات الملف المقدم والإجراءات الفنية المتبعة في التعامل من قبل إدارة الشئون الفنية للمستحضرات البشرية مع ملف مورد المادة الخام، والتنبيه على الأخطاء الشائعة في استقبال الملفات وكيفية تلافيها.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لدعم وتيسير إجراءات التسجيل لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري من أجل العمل على تعميق توطين الصناعة محليا، وتوفير دواء ذو جودة عالية للمريض المصري، ودعم الصادرات.