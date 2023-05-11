شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى تونس يستعرض آخر الترتيبات قبل ساعات من مباراة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، الترتيبات التي تقوم بها السلطات التونسية لتوفير كافة سبل الراحة والتأمين لبعثة الفريق الأول للنادي الأهلي التي تخوض مباراة هامة غدا مع نادي الترجي التونسي، مشيرا إلى أن مسألة التأمين أمر روتيني بالنسبة للسلطات التونسية التي تحرص دوما على هذا الأمر في أي حدث رياضي تستضيفه البلاد، معربا عن تطلعه إلى أن تخرج المباراة بشكل حضاري يعكس الروح الرياضية بين الفريقين العريقين الشقيقين.

أشاد السفير إيهاب فهمي في تصريحات خاصة بحرفية وكفاءة السلطات التونسية في توفير كافة سبل الراحة للنادي الأهلي، موضحا أن النادي الأهلي في بلدهم الثاني تونس التي استقبلتهم بترحاب وهو ما يعكس عمق العلاقات الشعبية بين البلدين والتي تمتد للبعد الرياضي أيضا.

وأوضح السفير المصري أنه استقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار قرطاج، وذلك في حضور كاتب عام نادي الترجي التونسي حيث كان الاستقبال بحفاوة بالغة، مشيدا بحرص السلطات التونسية بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس على تقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصول البعثة والتي لم تتجاوز دقائق معدودة.

ولفت السفير إيهاب فهمي لوجود حرص شديد من الجانب التونسي على إقامة المباراة في أجواء متميزة بين أحد أكبر وأعرق فرق القارة الافريقية وهما النادي الأهلي والترجي، مشيرا إلى تطلع جماهير الفريقين لأن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية بين الأشقاء، موضحا أن المباراة التي ستقام غدا الجمعة ستلعب بدون جمهور تنفيذا لقرار الاتحاد الافريقي "كاف".

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.