شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على اتفاق مبادئ أولى بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الجيش السوداني والدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي في جدة.

وأشار "إعلان جدة" إلى أن الجيش السوداني والدعم السريع يعلنان التزامهم بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين، ويؤكدان التزامهما بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.. حسبما أفادت قناة "الإخبارية السعودية" الخميس.

كما اتفق الجانبان، أن مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية.. ولفت إعلان جدة إلى السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية.

واتفق الجانبان على الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة، والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية".

وأكد الجانبان على الالتزام بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات.