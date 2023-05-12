شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل استعدادات الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب عن تفاصيل استعدادات كليات الجامعة لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/ 2023، مؤكدا أن كليات الجامعة انتهت من إعداد جداول الامتحانات وبدأت في إعلانها للطلاب، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستعقد حضوريا ولا تنظيم لامتحانات الاونلاين.

‏وأضاف الدكتور حسام رفاعي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كليات الجامعة استعدت لامتحان ما يقرب من 200 ألف طالب بمرحلة البكالوريس والليسانس، كما تم الانتهاء أيضا من تشكيل الكنترولات المركزية على مستوى كليات الجامعة وذلك للعمل على تصحيح نماذج الإجابات فور الإنتهاء من تنظيم الامتحان وذلك لإعلان النتائج للطلاب بعد الانتهاء من ماراثون الامتحانات.

‏وتابع نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة لديها خطة خطة واضحة التوسع في تنظيم الاختبارات الإلكترونية على مستوى كليات الجامعة والتي انطلقت في كلية القطاع الصحي وتم تنظيمها في كلية الحقوق بجامعة حلوان خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي وحققت نجاح كبير و وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي بتطبيق منظومة اختبارات الإلكترونية وضعت جامعة حلوان خطة في تطبيقها سواء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وأيضا بدخول بعض الكليات النظرية فى الجامعة.

‏وأشار الدكتور حسام الرفاعي إلى أنه كليات الجامعة ستبدأ في ماراثون الامتحانات نهاية العام بداية من النصف الثاني من شهر مايو الجاري على أن تنتهي في شهر يونيو المقبل وذلك التزاما في الخريطة الزمنية للعام الجامعي والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات قبل بداية الدراسة.