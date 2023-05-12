شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليفات وزير الرى للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، و توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

‎وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين ، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، حيث تعمل أجهزة الوزارة على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى ، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى:

1- سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات للترع ، وتشديد الرقابة علي جودة التطهيرات.

2- الإستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات والجسور بالترع والمصارف.

3- سرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة .

4- التأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور.

5- قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمامها والتى تستلزم المتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

6- التنسيق مع أجهزة المحافظات لرفع نواتج التطهيرات علي الجسور بشكل فورى ومنع تراكمها.

7- زيادة الإعتماد على التشغيل الذاتى بمعرفة أجهزة الوزارة والإعتماد علي معدات الوزارة فى تنفيذ أعمال التطهيرات.

8- مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات.

