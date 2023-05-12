شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهمية كارت الفلاح للمزارعين ؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اجراءات استخراج كارت الفلاح:
1- الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.
2- سحب استمارة الحيازة الالكترونية بالمجان.
3- احضار صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح .
4- احضار صورة للحائز تشمل كافة المعلومات التى يحوزها سواء أراضى أو أو مشروعات انتاج داجنة او حيوانًا أو مصانع اعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصى.
6- لا يتم استخدام الكارت الا لصاحبه فقط.
7- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعى.
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