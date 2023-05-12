شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 10 مساجد بالمحافظات منها 8 جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1122 مسجدًا منها 905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة - مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير.
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