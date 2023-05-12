شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة .

وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسى يوجه بالأستمرار فى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل غي جميع المحافظات " أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

