شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمحافظ ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل، مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها على أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة على مدار سنوات.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.