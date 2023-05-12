شكرا لقرائتكم خبر عن التجربة المصرية فى الاستثمار البيئى بمؤتمر التنوع البيولوجى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى فاعليات المؤتمر العالمي الخامس لتمويل التنوع البيولوجي والذي عقد في الفترة من 9– 11 مايو 2023 بجنوب أفريقيا، بحضو الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ضمن مشاركة اكثر من 45 دولة، بالإضافة إلي العديد من شركاء التنمية والجهات الدولية والمانحة، بهدف دعم الجهود الدولية لتنفيذ الإطار العام للتنوع البيولوجي والذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في مونتريال في ديسمبر 2022.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فى تصريحات صحفية أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الخبرات والمناقشات، وتيسير تبادل الخبرات والمناقشات التقنية بين جميع الدول المشاركة في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي، كما يوفر المؤتمر منصة للمناقشات حول نتائج تنفيذ منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي واستكشاف فرص لحلول التمويل والاستثمار في التنوع البيولوجي".

واستعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي في الجلسة الافتتاحية عالية المستوي الجهود المصرية للحفاظ علي التنوع البيولوجي والحد من اثار التغيرات المناخية مشيرا الى جهود مصر خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي COP14 بإعداد خارطة طريق للحفاظ علي التنوع البيولوجي لما بعد عام 2022، بالإضافة إلي دعوة مصر إلي التأزر بين إتفاقيات ريو الثلاثة (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – التصحر) وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تتداخل أهدافها مع بعضها البعض، لافتا إلى قيام مصر خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بتسليط الضوء علي التنوع البيولوجي من خلال تخصيص يوم من الايام الموضوعية – يوم التنوع البيولوجي- بهدف حشد الجهود العالميه للحفاظ علي التنوع البيولوجي و التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق للحفاظ علي التنوع البيولوجي بعد 2020، والذى تم إطلاق عليه يوم الحياة، حيث تم فيه تسليط الضوء علي العلاقة بين تغير المناخ والاثار المترتبة علي تدهور التنوع البيولوجي وكذلك طرح أهم الحلول كالحلول المبنية علي الطبيعة و التركيز علي الآليات المبتكرة لتوفير التمويل الازم للحفاظ علي التنوع البيولوجي .

وأشار الرئيس التنفيذي الى التجربة المصرية في مجال الاستثمار البيئي بانشاء الوزارة لوحدة لدعم الاستثمار البيئي و الاستثمار في مشروعات تقليل اثار تغير المناخ كذلك استعرض قصة نجاح إدماج البعد البيئي والحفاظ علي التنوع البيولوجي في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة و الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخصوصاً تضمين بعد الحفاظ علي التنوع البيولوجي في عقود شراء الكهرباء (Power Purchase Agreement ) من محطات انتاج الكهرباء من محطات طاقه الرياح ، حيث يتم تخصيص أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات في العام في المشروعات المنشأه ، موضحاً أنه في خلال الخمس أعوام الماضية تم ضخ أكثر من 12 مليون دولار من الحكومة والقطاع الخاص لحماية التنوع البيولوجي خاصة في الحفاظ علي مسارات هجرة الطيور الحوامة، علما ان مصر تقع في مسار هجرة 2 مليون طائر سنوياً و تعتبر احد أهم مسارات الطيور الحوامة علي مستوي العالم .

كما قام الرئيس التنفيذي بعقد عدد من القاءات الثنائية للتعرف علي تجارب بعض الدول في الاستثمار في مجال المحميات وآليات تحديد الفرص الاستثمارية وتحديد القيم للفرص الاستثمارية وطرق التعاقد وكذلك الدعم الفني في الحفاظ علي المشروعات الاستثمارية في المحميات.

جدير بالذكر ان المؤتمر الدولي الخامس لتمويل التنوع البيولوجى يعقد كل عامين برعاية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة أكثر من ٤٥ دولة وكذلك مشاركة العديد من شركاء التنمية والجهات الدولية والمانحة ، وقد أهتمت هذه الدورة بدعم الجهود الدولية لتنفيذ الاطار العام للتنوع البيولوجي والذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في مونتريال في ديسمبر 2022، والذي ينص البند رقم 19 منه علي ضرورة توفير التمويل اللازم للحفاظ علي التنوع البيولوجي خاصة في البلاد النامية التي تستحوذ علي معظم ثروات التنوع البيولوجي علي مستوي العالم والذي تم تقدير حجم الفجوة التمويلية العالمية لتمويل الحفاظ علي التنوع البيولوجي بحوالي 700 مليار دولار.