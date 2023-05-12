شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة البابا تواضروس تتصدر عناوين الصحيفة الرسمية للڤاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بابا للڤاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano وهى الصحيفة الرسمية لكرسى روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء قداسة البابا تواضروس مع قداسة البابا فرنسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلى:

- مقابلة قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس: "أمثلة ونماذج للعالم كله".

- إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما".

- البابا تواضروس الثاني: "تجمعنا محبتنا لخدمة لله والإخوة".

- عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كلٌ كلمة محبة.



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