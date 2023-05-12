شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بين الجيش السودانى والدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة هامة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السودانى الشقيق لحقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.

وأشادت جمهورية مصر العربية بالجهود المقدرة التى بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة فى جولة المحادثات، والتى تؤكد أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة: فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "العناية بصحة الأم والجنين" تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مارس 2020.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة .

"الأوروبى لإعادة الإعمار": نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

قالت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD إن البنك يعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبى لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجرى العمل من أجل إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والبترول.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن مصر تستهدف من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر" المرتقب إعلانها رسميا إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025.

زيارة البابا تواضروس تتصدر عناوين الصحيفة الرسمية للڤاتيكان

تصدر زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بابا للڤاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano وهى الصحيفة الرسمية لكرسى روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء قداسة البابا تواضروس مع قداسة البابا فرنسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلى:

- مقابلة قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس: "أمثلة ونماذج للعالم كله".

- إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما".

- البابا تواضروس الثاني: "تجمعنا محبتنا لخدمة لله والإخوة".

- عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كلٌ كلمة محبة.

انقطاع المياه 8 ساعات مساء اليوم عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى

كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق كرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى، وذلك بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى الأعمال الخاصة بتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع المونوريل، مشيرة إلى أنه فى إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط، بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.