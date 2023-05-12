شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا..وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، تراجعًا بحوالي 15 جنيهًا، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأعيرة المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2840 جنيها

عيار 21 يسجل 2485 جنيه

عيار 18 يسجل 2130 جنيها

الجنيه الذهب 19880 جنيه

اونصة الذهب 2006 دولارا

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المنصرم، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

وأشار "عبد الحكيم"، في تصريحات خاصة، إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق، وبالتالي ستنخفض الأسعار، لأن السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه الهبوط.

ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.