شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء وتكرم أوائل الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء فى المجالات واللجان المختلفة.

وبدأت النقابة بحضور الدكتور حسين خيري النقيب العام، والدكتور محمد فريد الأمين العام، والدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق فعاليات اليوم، بتكريم أوائل الخريجين من كليات الطب.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية، عدة موضوعات، هى:

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 12 مايو 2023 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023 ، و إكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 ( ألف طبيب وطبيبة ).