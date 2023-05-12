شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن تأجيل الجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني للأطباء الحضور، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التى تمت الدعوة لها اليوم الجمعة 12 مايو، بمقر النقابة العامة للأطباء ، مضيفا أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا ثم المد حتى الثالثة بعد الظهر.

وأضاف امين عام النقابة أنه طبقًا لقانون النقابة 45 لسنة 1969 والإجراءات التي تم الإعلان عنها بالصحف القومية سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 26 مايو بنفس المكان والموعد المعلن عنه.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية، عدة موضوعات، هى:

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.