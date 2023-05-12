شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تشارك فى حفل "منح المجتمع المدنى" بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الخميس، فى فعاليات حفل توقيع منح جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور معالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد هولجر ايلى، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، والأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتم خلال الاحتفال التوقيع على 38 مشروعًا مجتمعيًّا مع 16 منظمة غير حكومية، من ضمنها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ممثلة في الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبها صرحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "أن الهيئة تعمل خلال هذا المشروع بعدد 5 محافظات و 6 جمعيات قاعدية "بورسعيد – الدقهلية – القاهرة – الفيوم – سوهاج"، كما تركز المشاريع على مكونات المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسيين بما يتضمن تمثيلًا عادلًا وفعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وتستهدف أيضًا هذه المبادرات الوصول إلى 6285 مستفيدًا ومستفيدة من خلال الشراكة والتعاون مع شركائنا من الجمعيات القاعدية والجهات الحكومية المعنية، على سبيل المثال وليس الحصر، مديريات التضامن الاجتماعي ،الشباب والرياضة، الصحة، المجلس القومي للمرأة".