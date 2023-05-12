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الأمن الإنسانى.. وزارة الداخلية توزع مساعدات بالمناطق الأكثر احتياجا.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تسطر الداخلية مشاهد إنسانية يوما تلو الآخر، حيث وزعت مساعدات عينية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وكذا على المرأة المعيلة ضمن مبادرة كلنا واحد.

 

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توزيع مساعدات عينية بالمناطق الأكثر إحتياجاً وكذا على المرأة المعيلة ضمن مبادرة كلنا واحد

 

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وكذا المرأة المعيلة، حيث أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة "كلنا واحد معك فى كل مكان" لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات علي مستوي الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 

فقا
الشرطة النسائية توزع مساعدات عينية على السيدات المعيلات الأكثر احتياجا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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