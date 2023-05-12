شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب أكثر من عشرة آخرين، جراء غارة إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت الوكالة، عن مصادر محلية، إنه تم انتشال جثماني شهيدين، من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر، فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى "الأندونيسي" شمال قطاع غزة، وصول مصاب، بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا.