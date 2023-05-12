شكرا لقرائتكم خبر عن 24 قرارا لدعم الاستثمار العقارى خلال 6 أشهر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 24 قرارا لدعم الاستثمار العقارى خلال 6 أشهر.. الدولة تهتم بجذب الاستثمار.. ننشر تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية لرجال الأعمال منذ ديسمبر 2022 حتى الآن شملت الأفراد وصغار المستثمرين والأراضى الصناعية.. ونائب وزير الإسكان: هدفنا إزالة كل العقبات أمام الاستثمار.

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